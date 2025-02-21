В России введут обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные АТС

В России введут обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные автоматические телефонные станции (АТС), ради повышения безопасности граждан и борьбы с мошенничеством. Об этом сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Эта мера станет частью комплексного законопроекта правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

"Виртуальные АТС используются мошенниками для сокрытия своего местоположения, так как могут совершать звонок из любого места, где есть доступ в интернет. Кроме того, злоумышленники могут использовать такие виртуальные станции, чтобы выдавать себя за представителей банков или другие коммерческие организации", - говорится в сообщении.

По словам чиновников, с введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например, пометкой "Виртуальный номер" или "интернет-звонок".

"Таким образом, злоумышленник не сможет совершать анонимные звонки через виртуальные станции. Человек сразу на экране своего телефона увидит, звонит ли ему банк или это "интернет-звонок" от частного лица", - отмечается в сообщении.

По мнению авторов законопроекта, "такая маркировка наряду с другими мерами по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством позволит правоохранительным органам эффективно отслеживать и идентифицировать мошеннические действия".

Правительство 13 февраля одобрило законопроект, содержащий около 30 мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, 15 февраля его внесли в Госдуму, пишет Интерфакс.