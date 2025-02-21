Количество криптоферм в России за год увеличилось на 7%

В России с января 2024 года по январь 2025 года число майнинговых ферм увеличилось на 7%. Это показало исследование ПАО "МТС", проведенное с помощью искусственного интеллекта.

По данным оператора, на январь 2025 года в стране было 136 575 майнинговых ферм.

"Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Годом ранее в топ-5 входили регионы Северного Кавказа", - говорится в пресс-релизе.

В Иркутской объем майнинга увеличился на 18%. При этом в январе самый большой рост по России показали Тюменская область - 49%, Свердловская область - 42%, Ханты-Мансийский АО - 36%, Пермский край - 30%, Челябинская область - 32%, Башкирия - на 24%, Самарская область - 20%, Красноярский край - на 6%.

"В результате проведенного анализа было установлено, что на территории Иркутской области сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области - 8%", - отмечает оператор.

В Башкирии и Краснодарском крае зафиксировано по 4% от всех объектов майнинга, в Самарской, Новосибирской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Татарстане - по 3%.

МТС отмечает, что наиболее активно в России сейчас добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, остальное - на альткоины: Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

Исследование проведено на базе ИИ и алгоритмов машинного обучения, которые выявляют аномалии энергопотребления. Алгоритм анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные умных электросчетчиков.