В китайской провинции Хайнань запустили новаторский подводный кластер дата-центров с ИИ

Китай запустил новаторский подводный кластер дата-центров с искусственным интеллектом (ИИ) у побережья самой южной провинции Хайнань.

Во вторник утром на морском дне у побережья уезда Линшуй в пров. Хайнань был развернут новый модуль обработки данных. Он уже подключен к существующему подводному центру обработки данных (ЦОД), впервые запущенному в 2023 году, для создания кластера дата-центров с ИИ, сообщила Медиакорпорация Китая (CMG).

Новый объект способен вместить более 400 высокопроизводительных серверов.

На данный момент кластер обладает вычислительной мощностью, эквивалентной одновременной работе примерно 30 тыс. игровых ПК высокого класса, и обрабатывает годовой объем вычислений обычного компьютера за одну секунду.

Особенностью является поддержка кластером приложений ИИ, требующих массивной обработки данных. Согласно отчету CMG, с его помощью ИИ-ассистент DeepSeek может обрабатывать 7000 запросов в секунду.

Система использует морскую воду в качестве естественного источника холода, что значительно снижает энергопотребление по сравнению с наземными центрами. Около 10 компаний уже заключили соглашения на использование ее мощностей для обучения и вывода больших моделей ИИ, промышленного моделирования, разработки игр и научных исследований в области океанологии.

Вычисления с помощью ИИ играют решающую роль в исследованиях, обучении и применении ИИ. Создание подобного кластера соответствует национальной стратегии Китая, направленной на развитие инфраструктуры ИИ и достижение климатических целей, пишет Синьхуа.

Хайнаньский ЦОД, первый в мире коммерческий проект подводного ЦОД, официально начал работу в конце марта 2023 года недалеко от побережья уезда Линшуй.

Этот объект не только хранит данные, но и функционирует как подводный "суперкомпьютер", способный обрабатывать более 4 млн фотографий высокой четкости за 30 секунд, что эквивалентно одновременной работе в режиме онлайн 60 тыс. традиционных компьютеров.