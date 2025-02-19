Немецкий производитель ARX Robotics открыл офис в Украине

Компания ARX Robotics, известная в мире своими инновационными роботизированными решениями, официально присоединилась к экосистеме Дия.City и открыла представительство в Украине. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

ARX Robotics разработала 12 типов роботов, а ее флагманская модель GEREON RCS вскоре будет помогать украинским военным на фронте. Эта технология предназначена для доставки продовольствия и боеприпасов, а также для эвакуации раненых.

Резидентство в Дия.City позволит компании работать в Украине на выгодных налоговых условиях, привлекать локальных специалистов и развивать производственные и исследовательские мощности. Кроме того, благодаря украинскому опыту боевых действий, ARX Robotics сможет совершенствовать свои технологии, что сделает их еще более эффективными для военных нужд.

В прошлом году компания получила финансирование от НАТО для развития своих роботов. Теперь благодаря Дия.City она имеет возможность масштабировать производство и тестировать новые решения непосредственно в условиях современной войны.

"Украина должна стать Кремниевой долиной для оборонных технологий. Мы продолжаем создавать самые лучшие условия для развития украинских инноваций", – отметил Федоров.