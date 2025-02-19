В Беларуси утвердили предельные суммы расходов в месяц на одного гражданина при оказании медпомощи

Постановлением Министерства здравоохранения № 4от 20 января 2025 г. определены предельные суммы расходов в месяц на одного гражданина при оказании и участии в оказании медицинской помощи по видам и условиям ее оказания в 2025 году.

Согласно документу, предельная сумма расходов в месяц на одного гражданина при оказании и участии в оказании медико-социальной помощи вне организации здравоохранения (по месту жительства или месту пребывания гражданина) составит:

Br590 – для граждан, имеющих резко выраженное ограничение способности к самообслуживанию и (или) самостоятельному передвижению, и (или) ориентации (в 2024 году – Br562);

Br351 – для граждан, имеющих выраженное снижение трех и более категорий жизнедеятельности (способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, общению, ориентации, контролировать свое поведение), приводящих к синдрому социальной компенсации (в 2024 году – Br338);

Br482 – для граждан, имеющих психические расстройства и расстройства поведения, приведшие к выраженному или резко выраженному ограничению способности контролировать свое поведение (в 2024 году – Br459).

Постановление вступает в силу с 19 февраля 2025 г.