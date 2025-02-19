Последнее обновление: 19.02.2025 13:16

Комиссия Сейма Латвии поддержала запрет на турпоездки в Беларусь

Комиссия по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и окружающей среде латвийского Сейма (парламента) поддержала поправки к закону о туризме, запрещающие операторам страны организовывать туры в Беларусь и Россию. Об этом сообщил портал гостелерадио Латвии LSM.

По словам депутата инициировавшей внесение поправок партии "Новое единство" Яниса Патмалниекса, они нужны для снижения рисков возможных нарушений прав человека в отношении путешествующих в Беларусь и Россию латвийских граждан. Он также считает, что запрет на поездки сможет предотвратить вербовку латышей белорусскими и российскими спецслужбами.

Представитель Минэкономики Латвии также допустил дальнейшие ограничения для пассажирских перевозчиков страны, работающих на белорусском и российском направлениях.

Ранее министр обороны Андрис Спрудс и глава МВД Латвии Рихардс Козловскис призвали жителей страны воздержаться от поездок в Беларусь и Россию.



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