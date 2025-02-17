Последнее обновление: 17.02.2025 18:07

Huawei и SAIC в IV квартале планируют вывести на рынок свой первый электромобиль

Китайские Huawei и SAIC Motor в IV квартале планируют вывести на рынок первую совместную модель электромобилей. Об этом пишет Yicai со ссылкой на независимые источники.

Модель будет выпускаться под брендом Shangjie и стоить от порядка 150 тыс. юаней ($20,7 тыс.) до 250 тыс. юаней, что позволит ей стать самой дешевой в линейке Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) - дочерней структуры Huawei.

За основу для нее возьмут модель принадлежащего SAIC бренда Roewe.

Новая модель будет оснащена технологиями "умного" вождения от Huawei и выпускаться в двух полностью электрифицированных (BEV) версиях.

Вторая модель марки Shangjie еще обсуждается партнерами и, как ожидается, будет разрабатываться с нуля.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование