Последнее обновление: 17.02.2025 18:07

Состояние здоровья Папы римского Франциска ухудшилось

Категории: Италия

Состояние здоровье Папы римского Франциска, находящегося на лечении в римской больнице, ухудшается, по настоянию врачей он был вынужден отменить аудиенцию, назначенную на среду. Об этом сообщает в понедельник Зал печати Святого престола.

"Результаты последних анализов показали наличие полимикробной инфекции дыхательных путей, что требует изменения дальнейших методов лечения", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.

Папа римский заболел бронхитом в январе. Его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме 14 февраля, так как болезнь приобрела хроническую форму.

Папе Франциску 88 лет, он является вторым по продолжительности пребывания на престоле понтификом всех времен после скончавшегося в возрасте 93 лет в 1903 году папы Льва XIII.

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