У Трампа хотят восстановить на работе часть сотрудников службы ядерной безопасности

Чиновники Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) попытались сообщить некоторым сотрудникам, уволенным накануне, что теперь их должны восстановить на работе, однако им не удалось их найти, поскольку у них не было новых контактных данных. Об этом сообщил телеканал NBC News, журналисты которого ознакомились с соответствующим письмом.

"Письма об увольнении некоторых сотрудников NNSA, прошедших испытательный срок, отменяют, но у нас нет должного способа связаться с этим персоналом", — цитирует NBC письмо, направленное сотрудникам NNSA.

Лица, о которых говорится в письме, были уволены в четверг, 13 февраля, и лишились доступа к своим учетным записям электронной почты федерального правительства.

NNSA, входящее в состав Министерства энергетики и контролирующее национальные ядерные запасы, не может связаться с этими сотрудниками напрямую.

"Пожалуйста, поработайте со своими руководителями, чтобы направить эту информацию (как только вы ее получите) на личные контактные электронные адреса людей", – говорится в письме.

Министерство энергетики не сразу ответило на запрос NBC News о комментарии.

Телеканал CNN 15 февраля сообщил, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа уволили более 300 сотрудников агентства, отвечающего за управление ядерным запасом страны.

Увольнения стали частью более широких сокращений в Министерстве энергетики США. Источники сообщили CNN, что некоторые должностные лица, возможно, не понимали важности деятельности этого управления.