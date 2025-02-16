Последнее обновление: 16.02.2025 15:14

Пожары на саркофаге ЧАЭС после удара российского дрона продолжаются - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сделало заявление по поводу последствий удара российского беспилотника по конфайнменту на ЧАЭС.

В нем отмечается, что команда МАГАТЭ, базирующаяся на месте происшествия, получила неограниченный доступ к месту взрыва и провела детальный осмотр для оценки повреждений объекта, арку которого атаковал российский дрон.

Между тем пожары на саркофаге ЧАЭС продолжаются.

Согласно информации МАГАТЭ, причиной пока не ликвидированных возгораний стали "легковоспламеняющиеся материалы в обшивке крыши" Чернобыльской АЭС.

Эксперты отмечают, что внутренняя облицовка арки была пробита, образовав отверстие диаметром около шести метров. Повреждены также часть оборудования и электрические кабели.

При этом структурные опорные балки серьезным повреждениям не подверглись. Уровень радиации на объекте остается стабильным.

В ночь на 14 февраля российский беспилотник атаковал саркофаг четвертого энергоблока ЧАЭС, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Представители МАГАТЭ подтвердили эту информацию. Киевская областная прокуратура возбудила уголовное производство по данному факту.



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