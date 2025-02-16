ЕС смягчает правила в отношении искусственного интеллекта для привлечения инвестиций

Европейский союз меняет свой подход к регулированию технологий, чтобы привлечь больше инвестиций в искусственный интеллект, пишет Financial Times.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по цифровой политике Хенна Вирккунен подчеркнула, что цель ЕС — поддержать компании в соблюдении правил ИИ без создания ненужных бюрократических требований.

«Мы хотим убедиться, что на наши компании не распространяются дополнительные обязательства по отчетности», - сказала она.

В рамках этого упрощения ЕС объявил об отмене запланированной директивы об ответственности ИИ.

Кроме того, ожидается, что в апреле будет принят новый кодекс практики в области искусственного интеллекта, который упростит требования к отчетности, ограничив их существующими правилами в соответствии с Законом об искусственном интеллекте. Этот закон, принятый ранее в этом году, классифицирует технологии ИИ по трем уровням риска, с более строгими требованиями для приложений с высоким риском, таких как здравоохранение или общественный транспорт.

Высокопроизводительные модели искусственного интеллекта, такие как GPT-4 от OpenAI и Gemini от Google, подпадают под дополнительные обязательства по прозрачности, особенно когда речь идет об обучении моделей. Тем не менее технологические гиганты, в том числе Google и Meta выразили обеспокоенность по поводу нормативно-правовой базы. Ранее в этом месяце ведущий лоббист Meta Джоэл Каплан предупредил в Брюсселе, что новый кодекс может установить «невыполнимые и технически сложные требования».

Изменения в регламенте ЕС происходят на фоне эскалации напряженности в отношениях с США. Президент Дональд Трамп раскритиковал штрафы ЕС, наложенные на американские технологические компании, а его администрация назвала правила ЕС слишком ограничительными. Выступая на саммите по искусственному интеллекту в Париже на этой неделе, вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил «обременительные международные» правила против технологических гигантов.

Однако Вирккунен отвергла утверждения о том, что изменения в правилах ЕС являются ответом на давление США.

«Это вопрос нашего собственного желания быть более конкурентоспособными, - сказала она. - Мы не зависим от Соединенных Штатов».

В то время как ЕС стремится снизить бюрократические требования, Вирккунен подчеркнула, что Союз будет оставаться твердым в обеспечении соблюдения правил, регулирующих онлайн-платформы. Она подчеркнула, что правила ЕС эффективно создают равные условия игры и обеспечивают соблюдение требований глобальными технологическими компаниями, поскольку Европа является одним из крупнейших рынков для американских корпораций.