В Беларуси определились с размером надбавок медработникам со средним специальным образованием

Постановлением Министерства здравоохранения № 18 от 7 февраля 2025 года определены надбавки медработникам со средним специальным образованием.

Согласно информации, надбавка за специфику работы в сфере здравоохранения медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием установлена в размере 30% от оклада.

Также надбавка за работу в сфере здравоохранения медработникам со средним специальным образованием отделения анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации с 1 марта 2025 года составит 130% оклада, с 1 сентября - 140%, с 1 декабря - 155%. Работникам приемного отделения и отделений (палат) для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом) с 1 марта надбавка составит 110% оклада, с 1 сентября - 120%, с 1 декабря - 135%.

Медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием выездных бригад с 1 марта надбавки установлены в 120% оклада, с 1 сентября - 130%, с 1 декабря - 145%. Фельдшерам выездных бригад, выезжающим по вызову самостоятельно без врачей, с 1 марта - 170%, с 1 сентября - 180%, с 1 декабря - 195%.

Участковым медицинским сестрам, братьям, помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи территориальных участков, медицинским сестрам и братьям общей практики, фельдшерам, медработникам со средним специальным образованием фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе принятым на должность служащего с применением производного наименования "старший" надбавка с 1 марта составит 110% оклада, с 1 сентября - 120%, с 1 декабря - 135%.

Медработникам со средним специальным медицинским образованием, главной медицинской сестре, главному медицинскому брату с 1 марта надбавка установлена в размере 95% оклада, с 1 сентября - 105%, с 1 декабря - 120%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.