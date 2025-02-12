В Бундесвере заявили о диверсиях против военных кораблей

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Германии Ян Кристиан Каак на пресс-конференции в Берлине заявил о зафиксированных случаях диверсий против военных кораблей Бундесвера, подчеркивая все большую угрозу со стороны России.

По его словам, диверсанты неоднократно наносили целенаправленный вред военным кораблям в Германии. "Разрушение, то есть саботаж, произошел не на одном корабле", – заявил он.

Кроме того, зафиксированы случаи вторжения на военно-морские базы с суши и моря, а также "попытки подойти" к солдатам в военной форме, которые возвращались домой.

"Наша оценка: нас испытывают. Пытаются расшатать наше общество, как на национальном уровне, так и внутри альянса. И, возможно, создают почву для дальнейших активных военных действий", – добавил командующий.

Военный отвечал на просьбу прокомментировать сообщения СМИ об инциденте на корвете Emden, построенном на верфи в Гамбурге, который готовился для передачи Бундесверу.

По данным СМИ, во время инспекции в январе в силовой установке корабля обнаружили несколько килограммов металлической стружки. Если бы это не было обнаружено, это могло бы привести к значительным повреждениям судна.

"Все большая угроза со стороны России в начале 2025 года является более актуальной, чем два года назад. Эксперты и разведывательные службы сходятся во мнении, что Россия будет в состоянии искать конфликта с НАТО с 2029 года", – заявил на той же пресс-конференции Каак.

В последние недели в Германии сообщали о ряде попыток диверсий и диверсионных кампаниях с российским следом – например поджог автомобилей, который якобы организуют от имени "экоактивистов".

Кроме того, над базами Бундесвера и другими военными и стратегическими объектами неоднократно фиксировали беспилотники.