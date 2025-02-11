В Украине на деньги ЕС построят хранилище для национальной коллекции семян

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) открыла тендер на строительство и оснащение модульного дома "Дублетный центр генетических ресурсов растений" для Института сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФАО.

Проект финансируется Европейским Союзом и направлен на укрепление устойчивости системы сохранения и восстановления генетических ресурсов растений в Украине.

Выбранный подрядчик будет отвечать за установку модульного сооружения, его оснащение холодильным, лабораторным и офисным оборудованием, необходимым для работы с генетическими материалами, а также транспортировку коллекции семян для долгосрочного хранения.

Ранее, в 2023 году, ФАО при поддержке ЕС перевезла уникальную коллекцию из 51 тыс. генетических образцов растений из Харькова на безопасную локацию на западе Украины, чтобы сохранить аграрное наследие страны.