В Финляндии расследуют появление неизвестных дронов вблизи военного завода

Финская полиция ведет расследование относительно вероятного пребывания беспилотников рядом с объектом оружейной компании Nammo на прошлой неделе. Об этом сообщает Yle.

Центральное бюро расследований Финляндии расследует информацию о появлении беспилотных аппаратов вблизи завода по производству взрывчатки компании Nammo в Вихтавуори, недалеко от города Ювяскюля на юге страны.

По словам представителя ведомства Юсси Луото, беспилотники видели несколько раз. Он отметил, что не может на этом этапе раскрывать больше деталей, чтобы не навредить расследованию.

В Nammo отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что Бундесвер обнаружил подозрительные беспилотники над базой, где обучают украинских военных.

В прошлом году сообщали о ряде инцидентов с пролетами неизвестных дронов над авиабазами США в Британии. В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Великобритании в Саффолке и Норфолке.