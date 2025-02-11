Годовые продажи автомобилей в Китае упали в январе на 12%

Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в январе уменьшились на 12% относительно того же месяца прошлого года и составили 1,81 млн. Об этом говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Это первое снижение с сентября 2024 года и самое значительное почти за год.

При этом реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) выросла в прошлом месяце на 10,5%. В результате на долю NEV в прошлом месяце пришлось 41,2% новых автомобилей.

CPCA прогнозирует, что в 2025 году доля NEV поднимется до 57% от всех автомобилей с 47% в прошлом году.

Китай экспортировал в январе 380 тыс. автомобилей, что на 3% превышает показатель за тот же месяц годом ранее, по данным ассоциации.