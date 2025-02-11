Сэм Альтман отказал Илону Маску в продаже OpenAI за $97,4 млрд

Группа инвесторов во главе с Илоном Маском предложила купить контролирующую OpenAI некоммерческую организацию за $97,4 млрд, но получила отказ. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

«Спасибо. Но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хотите», - отреагировал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

В консорциум входят Маск, его стартап в сфере ИИ под названием xAI, а также давние инвесторы в другие его бизнесы, включая Baron Capital Group, Valor, Atreides, Vy Capital, 8VC Джо Лонсдейла и фонд, возглавляемый CEO Endeavor Ари Эмануэлем.

Глава Tesla и X рассчитывает вернуть OpenAI статус «силы добра с открытым исходным кодом с фокусом на безопасность, которой она когда-то была», говорится в заявлении.

Согласно изданию, в случае реализации сделки xAI ждет слияние с OpenAI.

В беседе с Bloomberg основатель Telluride Legal Strategies Роб Розенберг затруднился оценить серьезность намерений Маска и его мотивы.

По его словам, даже в случае неудачи, подобные действия предпринимателя способны осложнить превращение OpenAI из некоммерческой организации в многомиллиардного коммерческого ИИ-гиганта, против которого он выступал.

Юрист группы инвесторов Марк Тоберофф указал на одну из причин предложения: оказать внешнее давление на OpenAI, пока она определяет стоимость части своего бизнеса при переходе к коммерческой структуре.

«Эту стоимость нельзя определить инсайдерам по обе стороны одного стола. Бенефициаром OpenAI выступает общественность, а „выгодная сделка” между „своими” не отвечает ее интересам», — пояснил представитель.

В агентстве напомнили, что Маск и Альтман давно враждуют по поводу вектора развития OpenAI.

Согласно главе Tesla, стартап отказался от всех притязаний на то, чтобы работать как благотворительная организация на благо человечества с упором на открытость и безопасность.

OpenAI отвергла эту характеристику и в прошлом году заявила, что Маск просто «обиделся» после неудачной попытки сделать компанию частью Tesla.

За десятилетие, прошедшее с момента создания OpenAI как некоммерческой организации — когда Маск и Альтман работали вместе в качестве основателей — стартап получил миллиарды долларов от Microsoft и других инвесторов.

В пересмотренной версии иска, который Маск подал в августе, предприниматель назвал партнерство OpenAI с Microsoft «монополией», которая «активно пытается устранить конкурентов вроде xAI».

Ранее Дональд Трамп объявил о вложениях частного сектора на сумму $500 млрд в инфраструктуру искусственного интеллекта. Для этих целей OpenAI, Softbank и Oracle создадут совместное предприятие под названием Stargate. Японская компания может инвестировать $19 млрд.

Напомним, в январе СМИ сообщили о планах OpenAI закрыть новый раунд при оценке в $340 млрд. Предполагается, что его возглавит SoftBank с суммой от $15 млрд до $25 млрд, став крупнейшим инвестором в фирму Сэма Альтмана.