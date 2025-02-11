Последнее обновление: 11.02.2025 14:15

В Беларуси планируют перейти к беззаявительному назначению пенсий

В Беларуси планируют перейти к беззаявительному назначению пенсий. Об этом министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.

По ее словам, в перспективе, в частности, планируется перейти к проактивному, то есть беззаявительному назначению пенсий по факту наступления конкретной жизненной ситуации: инвалидность, смерть кормильца, достижение пенсионного возраста. В 2026 г. охватить новыми правилами намерены пенсии по инвалидности молодым людям и социальные пенсии людям с инвалидностью, для которых не требуется сбора дополнительных документов.

Как пояснила Н. Павлюченко, вся необходимая информация имеется в персонифицированном учете фонда соцзащиты и государственных информационных ресурсах. Сейчас их дорабатывают, а также готовят соответствующие изменения в законодательство.

Индивидуальный учет в системе государственного социального страхования по всей Беларуси ввели 22 года назад. В частности, он позволяет упростить сложную технологическую цепь — от назначения до выплат пенсий на стадии сбора документов, подтверждающих сведения о периодах трудового стажа и заработка, начиная с 2023 г.

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