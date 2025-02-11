АЭС в Узбекистане построит международный консорциум под присмотром МАГАТЭ

Для строительства атомной электростанции в Узбекистане будет создан международный консорциум. Об этом 10 февраля сообщил директор Агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана («Узатом») Азим Ахмедхаджаев в интервью телеканалу O’zbekiston 24.

Напомнив о подписанном в 2024 году соглашении с Росатомом о строительстве в республике малой АЭС, Ахмедхаджаев сказал, что на совещании 10 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что данный проект должен иметь международный характер.

«Поэтому в этом проекте будут применены технологии не только российские, но и неядерные технологии из Китая, различные программные обеспечения и аппаратные комплексы Европы. И тем самым мы сделаем такой международный консорциум, который позволит максимально эффективно и с наилучшими технологиями реализовать данный проект», - пояснил глава «Узатома».

Он добавил, что в проект будут привлекать нестандартные подходы, такие как сухие градирни венгерского либо китайского производства — для снижения водопотребления на АЭС.

По словам Ахмедхаджаева, проект малой АЭС реализуется «с обязательным контролем со стороны МАГАТЭ», специалисты которого совместно с «Росатомом» участвуют в проекте, давая рекомендации по соблюдению норм и стандартов безопасности. «Узатом» разработал с МАГАТЭ отдельную программу сотрудничества, в рамках которой агентство содействует в подготовке квалифицированных кадров и обеспечении безопасности при реализации проектов ядерной энергетики в Узбекистане.

На совещании у президента отмечалось, что в последние годы в Узбекистане было введено около 4 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что увеличило долю «зеленой» энергии до 16%. В планах на ближайшие пять лет – создание еще 25 ГВт мощностей ВИЭ, что позволит довести производство «зеленой» энергии до 64 млрд кВт*ч и увеличить ее долю до более чем 50% к 2030 году.

Контракт с «Росатомом» на проектирование, поставку и строительство атомной станции малой мощности (АСММ) был заключен 27 мая в Ташкенте.

Первую АСММ планируется построить рядом с озером Тузкан в Фаришском районе Джизакской области. Здесь установят шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый, то есть общей мощностью 330 МВт. Реакторы будут размещены на одной площадке с учетом требований безопасности и норм в области атомной энергетики. Ввод в эксплуатацию первого реактора ожидается в 2029 году. Каждый следующий реактор будет запускаться с интервалом в шесть месяцев. Полный запуск станции намечен на 2032-2033 годы.