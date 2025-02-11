Закон о запрете на взятки иностранным чиновникам в США прекратят применять

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Министерству юстиции прекратить применение антикоррупционного закона, который запрещает американцам давать взятки иностранным правительственным чиновникам в целях содействия заключению коммерческих сделок. Об этом пишет газета Financial Times.

Подписывая президентский указ, в котором содержится соответствующее распоряжение генеральному прокурору Пэм Бонди, Трамп заявил, что "это будет означать намного больше бизнеса для Америки".

По словам американского президента, принятый в 1977 году закон, известный как Foreign Corrupt Practices Act, на практике не дает желаемых результатов.

"Он звучит хорошо на бумаге, но на практике это катастрофа. Это означает, что если американец едет в другую страну и начинает вести там бизнес легально, легитимно или как-то еще, это практически гарантирует расследование, осуждение, и никто не хочет вести дела с американцами из-за этого", - сказал Трамп.

Один из чиновников Белого дома отметил, что "национальная безопасность зависит от способности Америки и ее компаний получать стратегические коммерческие преимущества по всему миру".

"Президент Трамп прекращает чрезмерное, непредсказуемое применение этого закона, который снижает конкурентоспособность американских компаний", - добавил он.

По положению на конец 2024 года, в США велось расследование в отношении 31 компании в рамках этого закона.

По словам чиновника Белого дома, генпрокурор Пэм Бонди теперь распространит новые инструкции по применению данного закона, которые будут "содействовать американской конкурентоспособности и эффективному использованию федеральных правоохранительных ресурсов", а прошлые и нынешние дела в рамках данного закона будут пересмотрены.