Правила въезда в Великобританию изменятся с апреля 2025 года

С апреля 2025 года начнут действовать новые правила для поездок в Великобританию: въезжающие в страну должны будут получать платное электронное разрешение на въезд.
Стоимость электронного разрешения составит €20 евро, и процесс его оформления займет около трех дней, передает финская служба новостей Yle.
Для подачи заявления требуются фотография и паспортные данные, однако информация о рейсе или другие данные о поездке не нужны.
После вступления в силу нововведений обычный турист не сможет даже сесть на рейс в Лондон, если у него нет визы или он заранее не подал заявку на получение разрешения.
Великобритания остается одним из самых популярных туристических направлений в мире. По данным Национальной статистической службы Велкиобритании ONS, в 2023 году страну посетили 38 млн туристов.
Новые правила, как считают игроки рынка, могут снизить туристический поток.