Власти Южной Кореи обвинили DeepSeek в «чрезмерном» сборе личных данных

Южнокорейское разведывательное агентство обвинило китайское ИИ-приложение DeepSeek в «чрезмерном» сборе персональной информации и использовании входных данных для самообучения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) уже направила правительственным учреждениям официальное уведомление с призывом принять меры безопасности в отношении нейросети.

«В отличие от других служб генеративного ИИ, было подтверждено, что записи чатов можно передавать, поскольку они включают функцию сбора шаблонов ввода с клавиатуры, которые могут идентифицировать людей и связываться с серверами китайских компаний, такими как volceapplog.com», - говорится в заявлении NIS.

Некоторые южнокорейские правительственные министерства заблокировали доступ к приложению.

В NIS заявили, что DeepSeek предоставляет рекламодателям неограниченный доступ к пользовательским данным и хранит их на китайских серверах. Согласно законодательству КНР, местное правительство может получить эту информации по запросу.

Кроме того, в агентстве отметили, что DeepSeek предоставляет разные ответы на потенциально деликатные вопросы, заданные на различных языках. В качестве из примеров привели запрос о происхождении кимчи — острого блюда из овощей.

Когда приложение спросили об этом на корейском языке, оно назвало кимчи корейским блюдом. На аналогичный вопрос на китайском ИИ ответил, что блюдо придумали в Китае.

DeepSeek также обвиняют в цензурировании политических тем вроде событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Вместо ответа искусственный интеллект предлагает «поговорить о чем-нибудь другом».

Напомним, китайское ИИ-приложение уже попало под запрет в ряде стран и юрисдикций, включая Италию, Тайвань, Австралию, Техас и некоторые ведомства США.