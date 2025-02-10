Последнее обновление: 10.02.2025 16:25

Латвия заказала для Украины бронетранспортеры Patria

Латвия заказала бронетранспортеры Patria 6x6, чтобы передать их Украине уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Латвии.

Количество машин в ведомстве не уточнили.

"Бронемашины, произведенные в Латвии, поступят к защитникам Украины в этом году. Мы не только поддерживаем Украину в борьбе с оккупантами, но и испытываем применение и прочность бронемашин в реальных боевых условиях, что обеспечит ценные выводы для национальных вооруженных сил", – отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Заказ БТР для Украины не должен повлиять на выполнение более давних контрактов для латвийской армии.

Напомним, ранее финская компания Patria получила заказ от Латвии на поставку 56 бронированных командно-штабных машин.

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