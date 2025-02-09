На бывшего президента Франции надели электронный браслет по делу о коррупции

Бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012 годы) вынужден будет носить электронный браслет в рамках выполнения приговора по делу о коррупции.

Как сообщает Le Monde, эта мера беспрецедентна в отношении бывшего главы государства.

Саркози, которому сейчас 70 лет, теперь может выходить из дома только с 08:00 до 20:00, за исключением дней судебных заседаний по его новому уголовному делу – тогда ограничение будет продолжаться до 21:30.

Между тем Николя Саркози планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

В частности, Саркози в заявлении в своем X (ранее Twitter) подтвердил, что начал отбывать наказание согласно приговору, и что готовит жалобу в ЕСПЧ по поводу решения французского правосудия.

"Я подготовил обращение в Европейский суд по правам человека, который определит, был ли я пострадавшим от несправедливости – как я считаю, и этим определит все соответствующие последствия. Жалоба будет подана до конца месяца", – заявил Николя Саркози.

Экс-президент сообщил, что приостанавливает публичную деятельность в роли бывшего президента, и "отказывается от комментариев в медиа, за исключением этого сообщения".

Он добавил, что при этом продолжит заниматься той профессиональной деятельностью, на которую имеет право по закону.

Бывший президент сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении при определенных условиях, как это разрешено законом для лиц старше 70 лет – столько Саркози исполнилось 28 января.

Саркози был задержан в Париже 21 марта 2018 года как фигурант расследования о незаконном финансировании избирательной кампании, коррупции и сокрытии иностранных государственных средств. В марте 2021 года Саркози признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы, из них один год составлял реальный срок, два — условный.

Следствие подозревает, что Саркози "использовал минимум восемь человек" для давления на главного свидетеля, чтобы заставить его отказаться от этих показаний, а также что бывший президент Франции потратил на это €608 тыс.

В 2023 году он проиграл апелляцию, а в декабре 2024 года кассационный суд Франции подтвердил приговор. В то же время сам Саркози продолжает настаивать на своей невиновности.

Против бывшего президента Франции Николя Саркози были предъявлены еще два новых обвинения в 2023 году. Его подозревают также в давлении на главного свидетеля по его делу.