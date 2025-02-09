Последнее обновление: 09.02.2025 14:00

Чаще всего нелегально в Германию пытаются въехать украинцы и сирийцы

Чаще всего в 2024 году нелегально в Германию пытались въехать граждане Сирии, Афганистана, Турции и Украины. Соответствующая статистика от немецкого правительства оказалась в распоряжении журналистов агентства dpa.

Доля сирийцев, которые во второй половине 2024 года пытались въехать в ФРГ без необходимых документов, составляет 20,6%, украинцев – почти 20%.

Отмечается, что не каждый украинец может просто так въехать в Германию.

"После начала войны России против Украины государства ЕС договорились, что гражданам Украины не нужно подавать ходатайство об убежище, чтобы въехать в Германию и получить защиту там или в других странах ЕС. Однако это не означает, что въезд автоматически разрешается каждому украинцу", – пояснили в правительстве.

В документе отмечается, что украинцам, длительно проживающим за границей, не угрожают боевые действия в Украине, поэтому потребности в их защите нет. Смена места жительства по другим причинам без соответствующей долгосрочной визы невозможна в соответствии с действующим постановлением.



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