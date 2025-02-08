В Беларуси установлен размер компенсации юрлицам и ИП расходов за сбор отходов на 2025 год

Постановлением Совмина № 74 от 6 февраля 2025 года установлен на 2025 год размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов товаров и упаковки на 2025 год.

Согласно документу, размер компенсации юрлицам и ИП расходов составит:

по сбору отходов, полученных в результате заготовки у физлиц (за исключением ИП), при условии использования этих отходов:

Br180 за тонну отходов бумаги и картона;

Br240 за тонну отходов стекла;

Br300 за тонну отходов стекла, переданных по договорам поставки для государственных нужд по цене, не превышающей 10 рублей за тонну без учета НДС;

Br70 за тонну ПЭТ-бутылок;

Br80 за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок);

по сбору отходов, полученных в результате сортировки коммунальных отходов или собранных в местах временного хранения отходов, предназначенных для самостоятельного размещения отходов потребления их производителями, при условии использования этих отходов:

Br250 за тонну отходов бумаги и картона;

Br240 за тонну отходов стекла;

Br300 за тонну отходов стекла, переданных по договорам поставки для государственных нужд по цене, не превышающей 10 рублей за тонну без учета НДС;

Br50 за тонну ПЭТ-бутылок;

Br50 за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок);

по сбору отходов, полученных вышеуказанными способами, при условии использования или обезвреживания этих отходов:

Br700 за тонну отходов электрического и электронного оборудования крупногабаритного (габариты такого оборудования в сумме в трех измерениях составляют свыше 160 сантиметров);

Br740 за тонну отходов электрического и электронного оборудования среднегабаритного (его габариты в сумме в трех измерениях составляют свыше 80 сантиметров до 160 сантиметров включительно);

Br1100 за тонну отходов электрического и электронного оборудования мелкогабаритного (к нему относится оборудование, габариты которого в сумме в трех измерениях составляют до 80 сантиметров включительно);

Br100 за тонну масел моторных, смазочных отработанных, за исключением переданных на использование в целях сжигания и (или) производства топлива;

Br180 за тонну изношенных шин, покрышек и камер резиновых;

Br1,10 за штуку ртутных ламп (компактных) отработанных;

Br0,83 за штуку люминесцентных трубок отработанных, ртутных термометров отработанных;

Br5790 рублей за тонну отработанных элементов питания (батареек).

Документом также определены и размеры других компенсаций в сфере обращения с отходами.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 г.