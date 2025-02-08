Минэнерго сообщило о стабильной работе белорусской энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

В Минэнерго Беларуси заверили в стабильной работе белорусской энергосистемы после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из энергокольца БРЭЛЛ.

"Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надежную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ. 8 февраля в 10.09 отключением линии электропередачи 330 кВ Кингисепская - Балти №1 завершились все технологические операции по отделению Литвы, Латвии и Эстонии от параллельной работы с энергосистемами Беларуси и России. Белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой Российской Федерации в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении ведомства.

В нем утверждается, что благодаря ранее реализованному комплексу мер по повышению устойчивости работы энергосистемы, все потребители республики "надежно и бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в востребованных объемах".