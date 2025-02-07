Техгиганты США планируют инвестировать в ИИ более $300 млрд в 2025 году

Крупнейшие технологические компании США планируют потратить более $300 млрд на проекты искусственного интеллекта в 2025 году. Об этом пишет Financial Times.

Расходы Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet на развитие искусственного интеллекта в прошлом году выросли на 63%. Теперь руководители компаний обещают ускорить инвестиции.

Четыре ведущих технологических компании США сообщили о совокупных капитальных затратах в размере $246 млрд в 2024 году по сравнению со $151 млрд в 2023-м. Они прогнозируют, что в текущем году расходы могут превысить $320 млрд.

Исполнительный директор Google Сундар Пичаи заявил о планах компании потратить $75 млрд в 2025 году – на 42% больше, чем $53 млрд в прошлом году. Возможности ИИ "настолько велики, насколько это возможно, и именно поэтому вы видите, как мы инвестируем", сказал он.

По словам Пичаи, появление китайской DeepSeek увеличит спрос, показав, как новые методы могут удешевить искусственный интеллект и стимулировать новые направления исследований.

Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла ранее говорил, что компания планирует потратить $80 млрд на развитие Azure, платформы облачных вычислений, предоставляющую инструменты и инфраструктуру для создания ИИ.

Гендиректор Amazon Энди Джасси спрогнозировал более $100 млрд капитальных расходов в этом году. Это превышает не только сумму в $77 млрд в 2024 году, но и более чем в два раза расходы в 2023-м – $48 млрд. Большинство инвестиций пойдет на центры обработки данных и серверы для Amazon Web Services.

Компания Meta планирует $65 млрд капитальных затрат на этот год. Ее гендиректор Марк Цукерберг пообещал потратить на ИИ еще "сотни миллиардов" в дополнение к $40 млрд, инвестированным в 2024 году.