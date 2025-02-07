Профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа из-за закрытия USAID

Американские организация дипломатической службы и федерация государственных служащих подали в суд округа Колумбия на администрацию президента США Дональда Трампа с целью заблокировать попытки Белого дома закрыть Агентство по международному развитию (USAID). Об этом сообщает телеканал CNN.

Истцы утверждают, что Трамп совершил ряд "неконституционных и незаконных действий".

"Эти действия привели к глобальному гуманитарному кризису, резко остановив важную работу сотрудников USAID, грантополучателей и подрядчиков. Они стоили тысячам американцев рабочих мест. И они поставили под угрозу интересы национальной безопасности США", - говорится в иске.

Как заявляют профсоюзы, Конгресс США является единственной организацией, обладающей полномочиями ликвидировать USAID.

Истцы просят суд признать меры, которые приняла администрация Трампа, незаконными и издать приказ, требующий от администрации президента "прекратить действия по закрытию деятельности USAID способом, не санкционированным Конгрессом".

В частности, в иске содержится требование назначить независимого исполняющего обязанности директора USAID, вновь открыть здания агентства, восстановить его системы и веб-страницы, возобновить все гранты и контракты, приостановить отправку дополнительных работников в административные отпуска, а также отозвать уведомления об увольнении и приказы об обязательной эвакуации.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам. В понедельник чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) доступ к конфиденциальным данным.

Илон Маск, возглавляющий DOGE, заявил, что агентство должно прекратить работу. По словам Маска, Трамп согласился с ним.

Тысячи сотрудников USAID узнали из сообщения, опубликованного на сайте агентства на этой неделе, что с 7 февраля они будут отправлены в административный отпуск.

Сотрудникам USAID за рубежом было предоставлено 30 дней на возвращение в США.

По данным журналистов, администрация Трампа сократила численность персонала с более чем 10 тыс. до менее 300 сотрудников.