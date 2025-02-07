В Беларуси хотят ограничить применение металлоискателей

Национальная академия наук Беларуси предлагает ограничить применение металлоискателей из-за проблемы «черных копателей». Об этом во время пресс-конференции заявил директор Института истории НАН Вадим Лакиза.

«Сегодня остро стоит проблема черных копателей. К сожалению, это общемировая проблема. И в соседних государствах, сколько бы ни боролись, но пока сложно искоренить. И один из радикальных вариантов ее решения, которую предлагает Национальная академией наук по согласованию с заинтересованными, — полный запрет использования металлодетекторов. Ты можешь их покупать, хочешь — продавай, но использовать можно только в научных или специальных целях. Например, МЧС, военными. Так, как сегодня принято пользоваться квадрокоптерами», - сказал Вадим Лакиза, которого цитирует БелТА.

По его словам, ранее по поручению правительства был разработан план по противодействию незаконному поиску и обороту археологических артефактов на территории Беларуси на 2024-2027 годы. Предлагается создать механизм закрытия сайтов, через которые продают эти артефакты. По закону они являются собственностью государства, и за их продажу в Административном и Уголовном кодексах предусмотрены наказания.