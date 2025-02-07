США захлестнули акции протестов против Дональда Трампа и Илона Маска

Первые решения Дональда Трампа на посту президенту США вызвали протесты по всей стране.

Критике подвергаются иммиграционные репрессии, посягательство на права трансгендеров и разговоры о переселении палестинцев из сектора Газа.

Достается от протестующих и основателю SpaceX и Tesla Илону Маску, который получил чрезвычайно широкие полномочия в администрации Дональда Трампа. Огромный резонанс как в США, так и по всему миру вызвало и решение США приостановить предоставление помощи через Агентство по международному развитию.

"Соединенные Штаты выделяют значительные средства на помощь правительствам разных стран мира, чтобы они могли справляться с проблемами, которые в конечном итоге могут затронуть и США. Это включает такие заболевания, как Эбола, а также вопросы безопасности, торговли людьми, пиратства – если эти проблемы удается остановить в Западной Африке, они не дойдут до нас. Но если мы будем ждать, проблемы только усугубятся", – сказала бывший работник USAID Марго Стайлз.