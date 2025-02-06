В Латвии чиновники просят сохранить возможность работать удаленно

В Латвии сотрудники госструктур запустили на портале общественных инициатив петицию: они настаивают на сохранении дистанционной формы работы в госсекторе, от которой недавно отказалось правительство.

Ранее президент Латвии, премьер-министр и директора Госканцелярии заявили о том, что учреждения государственного управления и самоуправления должны вернуться к полноценному очному режиму работы.

Авторы петиции сочли необходимым выступить за сохранение возможности удаленной работы и гибридного режима, при котором учреждения сами выбирают наиболее подходящую для себя форму работы, одновременно выполняя функции и задачи, возложенные на них как на учреждения госуправления и самоуправления, передает LSM.

"Удаленная работа позволяет всем сотрудникам эффективно совмещать работу и семейную жизнь, достигая при этом всех трудовых результатов", - отмечают авторы петиции.

В смешанном офисно-дистанционном режиме общественный сектор в Латвии живет с пандемийных времен, почти пять лет, и приспособился к ним. За это время многие сотрудники уже не живут вблизи офиса - учреждения, испытывая кадровый голод, наняли специалистов из отдаленных регионов. Больше нет такого дисбаланса, что практически все госслужащие проживают в Риге.

"Если сохранить для госслужащих "удаленку", общество получит эффективную работу государственных и муниципальных учреждений - и мотивированных сотрудников, чьи интересы и потребности уважают так же, как и у сотрудников частного сектора", - говорится в петиции.