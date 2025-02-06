Количество солнечных электростанций в Финляндии планируют увеличить в 10 раз

В Финляндии планируется построить почти 270 новых солнечных электростанций. Об этом говорится в отчете Ассоциации возобновляемой энергетики.

В конце прошлого года в Финляндии насчитывалось 25 солнечных электростанций. Если все планы будут реализованы, солнечные панели покроют примерно 25 тыс. гектаров земли, что приблизительно соответствует площади города Турку или почти 36 тыс. футбольных полей, передает Yle.

Многие из запланированных солнечных электростанций будут значительно крупнее и эффективнее, чем уже существующие. Мощность самой крупной станции составит 600 мегаватт.

Законодательство находится в процессе обновления и правила строительства в некоторых районах возможно будут ужесточены.