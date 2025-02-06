В Беларуси профинансируют переселение в сельскую местность безработных и их трудоустройство. Об этом говорится в Инструкции о порядке и условиях оказания содействия в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность, утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты № 101 от 12 декабря 2024 г.

Как сообщает пресс-служба ведомства, финансовая поддержка оказывается в размере 9-ти кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату трудоустройства. С 1 февраля 2025 года она составляет 4 028,76 рубля.

Механизм реализации этой меры предусматривает заключение трехстороннего договора между органом по труду, занятости и социальной защите, безработным и нанимателем о переселении безработного и членов его семьи в связи с переездом на работу в другую местность, а также выплату денежных средств и осуществление контроля за выполнением договорных обязательств.

«Постановление принято в целях привлечения и закрепления кадров на селе, оказания дополнительной поддержки привлекаемым на работу в сельскую местность», - поясняется в комментарии.

Постановление вступает в силу с 7 февраля 2025 г.