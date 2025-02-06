Медработникам со средним специальным образованием в Беларуси увеличат надбавки

Президиум Совмина принял решение об увеличении размеров надбавки за работу в сфере здравоохранения медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Минздрав 24 января 2025 года принял постановление № 9 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2019 г. №52», предусматривающее повышение оплаты труда врачей-специалистов. При этом размеры заработной платы среднего медперсонала сохранены на прежнем уровне.

Президиум Совмина пришел к выводу, что в данном виде принятое постановление не в полной мере учитывает вклад среднего медицинского персонала в сферу охраны здоровья и не полностью соответствует поручению <...> о сбалансированном росте заработной платы всех категорий работников.

«В целях справедливого учета интересов указанной категории медицинских работников, а также обеспечения сбалансированного роста уровня оплаты труда работников отрасли Президиум Совмина поручил Минздраву совместно с Минфином, Минтруда и соцзащиты в трехдневный срок обеспечить внесение изменений в соответствующее постановление в части увеличения в 2025 году размеров надбавки за работу в сфере здравоохранения медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием», - говорится в сообщении пресс-службы.