Беларусь планирует войти в топ-50 стран по уровню ВВП на душу населения к 2040 году

Беларусь планирует войти в топ-50 стран по уровню ВВП по паритету покупательской способности на душу населения к 2040 году. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь, выступая на заседании Президиума Совмина по рассмотрению проекта Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2040 года.

Он отметил, что цели и задачи Стратегии достаточно напряженные и отвечают на все глобальные вызовы.

«Документ базируется на проектных идеях Комплексного прогноза научно-технического прогресса, а его приоритеты «расшиты» по отраслевому и региональному принципу. По сути, он устанавливает конкретные направления развития и задачи для госорганов, которые каскадируются в отраслевые стратегии на ближайшие 10 лет, программу пятилетки и годовые планы», – акцентировал Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

В своем докладе чиновник также назвал основные задачи документа.

«В экономической сфере – войти в ТОП-50 стран по паритету покупательской способности на душу населения. Это возможно за счет повышения потенциала экономики и ее технологичности. Достигать ее планируем за счет опережающего роста инвестиций. Ставим цель – увеличить их не менее чем в 2,1 раза», - сказал министр.

По его словам, повышение конкурентоспособности отечественного производства товаров и услуг позволит нарастить экспорт не менее чем в 1,9 раза. Дополнительным фактором роста станет ускоренное развитие сектора услуг. В частности, развитие туристической отрасли (рост вклада в ВВП в 2,5 раза), увеличение экспорта медицинских и образовательных услуг.

«В социальной сфере главная задача – остановить негативные тренды в демографии. Здесь определили три индикатора: повышение коэффициента рождаемости до 1,47, ожидаемой продолжительности жизни до 80,4 года, увеличение положительного сальдо миграции не менее чем в 3 раза. Достижение этих показателей видим через укрепление института семьи и содействие развитию гармоничных семейных отношений, здоровьесберегающее поведение и стимулирование активного долголетия, оптимизацию миграционных процессов», - сказал Юрий Чеботарь.

Что касается области экологии, то здесь будет идти работа по двум направлениям.

«Первое - бережное отношение к ресурсам, развитие циркулярной экономики. Задача – повысить переработку твердых коммунальных отходов до 90%. Второе - сохранение экобезопасности и биологического разнообразия. Индикатор – увеличение доли особо охраняемых природных территорий до 9,3%», – рассказал руководитель министерства.