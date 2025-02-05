В США планируют продать половину всей федеральной собственности

В Соединенных Штатах Управление общих служб (GSA) объявило о планах продать половину федеральной собственности, которой оно управляет. Об этом сообщает Newsweek.

Согласно веб-сайту GSA, в настоящее время учреждение владеет или арендует более 8800 объектов, обслуживает более 370 млн квадратных футов рабочего пространства для 1,1 млн федеральных служащих и сохраняет более 500 исторических достопримечательностей.

На прошлой неделе региональные менеджеры GSA получили уведомление из штаб-квартиры агентства в Вашингтоне с требованием расторгнуть договоры аренды со всеми примерно 7500 федеральными офисами по всей стране.

Сокращение федеральной собственности, похоже, противоречит исполнительному указу Трампа от 20 января: тогда президент выпустил служебную записку, в которой попросил руководителей всех департаментов и ведомств «принять все необходимые меры для прекращения удаленной работы и потребовать от сотрудников вернуться к работе на своих рабочих местах с полной занятостью».

Тем не менее планы GSA по продаже половины своей федеральной собственности, вероятно, заставят федеральных служащих задуматься, будет ли у них работа, на которую они смогут вернуться. В то же время, отмечает издание, этот шаг вписывается в план Трампа по сокращению федеральной рабочей силы для экономии государственных средств. Высокопоставленные чиновники Трампа сообщили СМИ, что это может сэкономить до $100 млрд.

Бывший чиновник GSA, выступая на условиях анонимности, сказал: «Это прерогатива президента устанавливать бюджеты, чтобы убедиться, что правительство функционирует так, как оно хочет. Но просто прийти и провести массовые увольнения, не понимая потенциальных последствий, означает, что критически важная инфраструктура находится вне контроля GSA».

Трамп настаивает на резком сокращении размера федерального правительства, подписав указ о введении 90-дневного моратория на прием на работу федеральных служащих, за исключением военнослужащих или должностей, связанных с иммиграционным контролем, национальной безопасностью и общественной безопасностью, и предлагая стимулы для федеральных служащих, которые уволились с работы.

Как сообщалось, ЦРУ во вторник предложило всем своим сотрудникам уйти в отставку и получить компенсацию, мотивируя это необходимостью привести ведомство в соответствие с приоритетами президента США Дональда Трампа.