Последнее обновление: 05.02.2025 18:00

Британия смягчит правила относительно мест строительства АЭС

Великобритания намерена смягчить правила относительно мест строительства атомных электростанций, чтобы оживить отрасль, которая переживает не лучшие времена. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, новые правила дадут больше свободы в выборе места для строительства новых атомных реакторов – вместо ограничений, которые наложены правительством сейчас.

Сейчас только восемь площадок в Великобритании предназначены для строительства атомных электростанций.

Великобритания должна объявить об изменениях в четверг, поскольку лейбористское правительство пытается поощрить инвестиции в энергетику в рамках своего стремления стимулировать экономический рост.

Ядерные мощности станут важной частью достижения чистого нуля выбросов углерода в Великобритании к 2050 году. Энергия из ядерных реакторов может стать резервным источником, когда ветровая и солнечная энергетика будут производить меньше.

Консультации по новой ядерной политике, известной как EN7, были начаты при предыдущем правительстве консерваторов. Тогда существовала амбициозная цель построить к 2050 году 24 гигаватта ядерных мощностей, что вчетверо превышает нынешний уровень.

Великобритания также работает над небольшими модульными реакторами. В прошлом году правительство объявило о плане использовать их для питания новых зон роста искусственного интеллекта.



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