Спецслужбы Норвегии предупреждают о возможных российских диверсиях в 2025 году

Служба разведки Норвегии (PST) заявила, что Россия нанимает преступников для диверсионных операций, а также предупредила: страна ожидает диверсий на своих объектах в 2025 году. Об этом пишет норвежский вещатель NRK со ссылкой на данные двух спецслужб страны.

Норвежские спецслужбы впервые предупреждают, что российские диверсионные операции против объектов в Норвегии вероятны в 2025 году.

В Норвегии есть три секретные службы: Норвежская разведывательная служба (NIS), PST и Управление национальной безопасности (NSM).

"Пока мы не наблюдали никаких попыток таких действий в Норвегии. Однако PST считает вероятным, что российская разведка попытается осуществить такие действия против целей в Норвегии в 2025 году", – отметили в отчете PST.

В отчете отметили, что целью любых действий против объектов в Норвегии будет предотвращение поставок в Украину или негативное влияние на общественное мнение относительно поддержки Украины.

В своем отчете NIS также отметили, что российские диверсионные действия могут нанести удар по Норвегии. Среди возможных целей называют поставки оружия и объекты критической инфраструктуры.

"В 2024 году в Европе было 40 предотвращенных или выполненных диверсий. Россия все чаще рассматривает Норвегию как часть недружественного Запада и все реже как соседа", – сказал глава NIS Нильс Андреас Стенсен в интервью норвежскому вещателю.

Он отметил, что такие подозрения, в частности, основываются на том, что Норвегия – крупный донор Украины.

Норвежская разведывательная служба также отметила, что после того, как европейские страны выслали ряд дипломатов, которых они считали сотрудниками российской разведки, Россия начала использовать в Европе подставных лиц.

"Они используют то, что мы называем прокси-акторами, которые очень часто являются преступниками, которых они вербуют с помощью цифровых технологий и платят им за выполнение определенных действий. Опасность заключается в том, что они не обучены и не имеют достаточного контроля, поэтому мы также можем иметь непредсказуемые последствия", – сказал Стенсенс.

Он отметил, что фиксировалось несколько таких примеров в Европе в 2024 году – в Англии, Германии, Польше и других странах.

"Это вербовка через интернет. Обычно она начинается немного открыто и вызывает интерес. Затем вы переходите на более скрытые платформы и часто платите в цифровом формате. Это делается в интернете, а потом им платят за то, что они выполняют это действие", – рассказал руководитель норвежской разведки.

Также он обратил внимание на несколько случаев пожаров и вандализма в Европе в прошлом году.

"По всем признакам, это является выражением более масштабных и скоординированных усилий России, направленных на сдерживание и саботаж западной вооруженной поддержки Украины", – рассказал он.