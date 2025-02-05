Польша проиграла дело в Суде ЕС по уплате штрафа Брюсселю на €320 млн

Суд общей юрисдикции ЕС постановил, что Польша должна была уплатить в общей сложности около €320 млн 200 тысяч штрафных платежей, назначенных Судом ЕС в ходе рассмотрения дела о судебной реформе 2019 года. Об этом говорится в решении суда.

Как напомнили в суде, 1 апреля 2021 года Европейская комиссия подала в Суд ЕС иск против Польши о невыполнении страной ее обязательств. Она требовала признать, что законодательные изменения в организации судебной системы Польши, принятые в декабре 2019 года, нарушают право ЕС.

В ходе этого производства суд обязал Польшу, среди прочего, приостановить применение определенных национальных положений, которые оспаривала комиссия.

Не выполнив эту временную меру, 27 октября 2021 года Польша была обязана выплачивать комиссии ежедневный штраф в размере €1 млн. Этот ежедневный штрафной платеж начал начисляться с 3 ноября 2021 года.

9 июня 2022 года, с целью соблюдения временной меры, наложенной Судом ЕС, Польша приняла необходимый закон. 21 апреля 2021 года Суд ЕС постановил, что это законодательное изменение в значительной степени позволило выполнить временную меру, и с 21 апреля 2023 года размер выплаты штрафа был уменьшен до €500 тысяч в день.

Поскольку Польша не выплачивала ежедневные штрафные платежи, комиссия периодически взимала суммы, вычитая их из платежей ЕС Польши.

Польша подала иск в Суд ЕС общей юрисдикции с требованием отменить в общей сложности шесть решений о таком взыскании. Эти решения охватывают период с 15 июля 2022 года по 4 июня 2023 года. Суммы, взысканные таким образом, составили около €320 млн 200 тысяч.

Однако суд общей юрисдикции отклонил иск Польши в полном объеме. Суд постановил, что, взыскивая суммы, которые должна была уплатить Польша, комиссия не нарушила право ЕС.