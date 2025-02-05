Последнее обновление: 05.02.2025 15:15

Почтовая служба США приостановила прием посылок из Китая и Гонконга

Почтовая служба США (USPS) приостанавливает прием посылок из Китая и Гонконга до дальнейшего уведомления, сообщают американские СМИ.

В заявлении на веб-сайте USPS говорится, что эти меры не коснутся писем и обычной корреспонденции. Причина такого решения не указывается.

Тем не менее СМИ подчеркивают, что это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отменил правило de minimis для Китая, которое позволяло беспошлинно ввозить в Соединенные Штаты небольшие посылки стоимостью менее $800.

Данное правило было отменено в рамках введения 10% пошлины на товары из Китая и Гонконга.

Как отмечают СМИ, новое правило может затронуть сайты электронной торговли, такие как Shein и Temu.



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