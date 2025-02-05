МАРТ рекомендует сократить использование иностранных слов и аббревиатур на вывесках

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рекомендует субъектам хозяйствования сократить использование иностранных языков и аббревиатур на вывесках и отдавать предпочтение надписям на белорусском и русском языках.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2023 году правительство утвердило Концепцию развития национального культурного пространства во всех сферах жизни общества на 2024-2026 годы. В качестве одного из механизмов ее реализации предусмотрено сокращение использования иностранных слов, в том числе аббревиатур, в наименованиях торговых марок и др.

«В целях защиты национальной культуры нашей страны, сохранения и утверждения традиционных ценностей белорусского народа, включая государственные языки, МАРТ настоятельно рекомендует субъектам хозяйствования минимизировать использование иностранного языка в наименованиях торговых объектов, объектов обслуживания, а также в рекламе, в том числе рекламе, планируемой к размещению (распространению) на вывесках рекламного характера, на транспортных средствах», - говорится в сообщении МАРТ.