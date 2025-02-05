США хотят взять под контроль сектор Газа и развивать его

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 4 февраля заявил, что может взять под контроль сектор Газа и развивать его экономику после того, как палестинцы будут переселены в другие места.

Отмечается, что это заявление последовало за предложением Трампа о переселении более миллиона палестинцев из Газы в соседние страны. Он назвал эту территорию "местом сноса", передает Reuters.

"США возьмут под контроль сектор Газа, и мы тоже проделаем с ним работу. Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на месте. Мы собираемся развивать его, создавать тысячи и тысячи рабочих мест, и это будет то, чем весь Ближний Восток сможет очень гордиться", – сказал Трамп.

Он отметил, что видит "долгосрочную позицию владения" и убежден, что это принесет стабильность на Ближний Восток.

Журналисты спросили американского лидера, кто будет жить в этом месте, на что он ответил, что Газа может стать домом для "людей мира". Также он не дал прямого ответа на вопрос, как и под каким руководством США могут захватить Газу – прибрежную полосу длиной 45 км и шириной свыше 10 км.

Прямая заинтересованность США в Газе будет противоречить давней политике Вашингтона и большей части международного сообщества. Сектор Газа считали частью будущего палестинского государства вместе с Западным берегом.