Panasonic готовит реорганизацию штата для сокращения расходов

Японский производитель бытовой электроники и аккумуляторов для электромобилей Panasonic Corp. готовит реформы в компании, чтобы решить структурные проблемы, в том числе сократить расходы.

Компания нацелена на увеличение чистой прибыли на 150 млрд иен ($966 млн) к 2027 финансовому году (завершится в марте 2027 года) и еще на 150 млрд иен к 2029 финансовому году включительно.

В частности, компания намерена реорганизовать штат сотрудников, улучшить производительность и добиться экономии на постоянных расходах. Кроме того, Panasonic будет работать над повышением прибыльности в приоритетных направлениях бизнеса, в которые она делала инвестиции.

В следующем финансовом году она намерена определиться с дальнейшим будущим "проблемных бизнесов", говорится в пресс-релизе.

Чистая прибыль Panasonic за три квартала 2025 фингода, завершившихся 31 декабря, снизилась на 25%, до 308,77 млрд иен, операционная прибыль выросла на 9%, до 348,3 млрд иен, выручка увеличилась на 2%, до 6,4 трлн иен.

Согласно прогнозу компании, по итогам всего текущего фингода, который завершится в марте, ее чистая прибыль уменьшится на 30%, до 310 млрд иен, операционная прибыль увеличится на 5,3%, до 380 млрд иен, выручка снизится на 2,3%, до 8,3 трлн иен.

Акции Panasonic подорожали на 8,2% за последние 12 месяцев.