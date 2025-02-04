В этом году в Казахстане введут 4 тысячи километров платных дорог

В текущем году в Казахстане введут 4 тыс. километров платных дорог. Об этом сегодня в ходе заседания правительства, докладывая о развитии автодорожной отрасли, сообщил министр транспорта Марат Карабаев.

«Еще одной важной составляющей нормативного содержания дорог является обеспечение финансирования. С целью снижения нагрузки на бюджет и обеспечения самоокупаемости на участках, где завершены реконструкция и ремонтные работы, продолжает вводиться поэтапно статус «платной дороги». На данный момент по всей стране действует платная дорожная система протяженностью 3,2 тыс. километров», - отметил министр, которого цитирует Kapital.kz.

По данным ведомства, платным является проезд по трассам Астана-Щучинск (211 км), Астана-Темиртау (134 км), Алматы-Конаев (42 км), Алматы-Хоргос (295 км), Астана-Павлодар (375 км), Конаев-Талдыкорган (186 км), Тараз-Кайнар (238 км), Шымкент-Кызылорда (447 км), Шымкент-Тараз (90 км), Шымкент-Ташкент (84 км), Щучинск-Кокшетау (61 км), Павлодар-Калбатау (453 км), Бейнеу-Акжигит (85 км), Уральск-Самара (56 км), Павлодар-Омск (198 км), Кокшетау-Петропавловск (169 км), Уральск-Саратов (99 км), Кызылорда-Аральск (455 км).

«В 2024 году доход составил 48 млрд тенге. В текущем году будет введено дополнительно 4 тыс. километров платных участков, с которых доходы составят 60 млрд тенге, а в следующем году они могут достичь 100 млрд тенге. При этом рассматривается вопрос о том, чтобы часть средств, полученных с платных дорог, направить на погашение процентных ставок по кредитам, взятым для строительных работ», - уточнил Марат Карабаев.

До 2029 года планируется реконструировать 3 тыс. километров дорог, переведя их в первую и вторую категории.

Напомним, в июле 2024 года Министерство транспорта предложило повысить тариф платных дорог на 20%, обосновав инициативу тем, что на содержание 25 тыс. километров дорог требуется 80 млрд тенге.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявлял, что средств на нормативное содержание дорог протяженностью в 95 тыс. километров в стране не хватает.