В Китае выросло число организаций по продаже индивидуальных пенсионных фондов

В Китае был зафиксирован рост количества квалифицированных учреждений по продаже фондов, которые удовлетворяют потребности участвующих в частной пенсионной программе страны клиентов в управлении счетом движения капитала.

Согласно данным Китайской ассоциации по управлению активами, по состоянию на конец 2024 года в стране насчитывалось 52 учреждения по продаже индивидуальных пенсионных фондов, а в 2022 году их было 37.

Среди них 19 коммерческих банков, включая Промышленно-коммерческий банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая. Остальные - 25 компаний, занимающихся ценными бумагами, и восемь независимых учреждений по продаже фондов, пишет Синьхуа.

Чтобы укрепить систему страхования по старости, в 2022 году Китай в пилотном режиме внедрил частную пенсионную программу в стране в дополнение к существующей на тот момент пенсионной системе в некоторых городах, а в декабре 2024 года расширил ее действие по всей стране.

Указанная программа позволяет участвующим в ней физическим лицам ежегодно вносить на свой частный пенсионный счет до 12 тыс. юаней (около $1674) и предоставляет им налоговые льготы. Счет может быть использован для покупки определенных продуктов по управлению активами, таких как фонды.