Последнее обновление: 03.02.2025 18:00

Продажи Tesla упали более чем вдвое на втором по величине рынке электромобилей в ЕС

В прошлом месяце во Франции количество регистраций Tesla Inc. упало на 63%. Об этом пишет Bloomberg.

По данным французской отраслевой ассоциации La Plateforme Automobile, в январе производитель зарегистрировал лишь 1 141 автомобиль, что является наименьшим показателем с августа 2022 года.

Показатели Tesla отстали от общеотраслевых и общих продаж электромобилей, которые снизились на 6,2% и 0,5% соответственно.

В прошлом году количество регистраций Tesla в странах ЕС упало на 13%, причем большая часть падения пришлась на Германию.

В прошлом году продажи Tesla в Германии упали на 41%, а общие продажи электромобилей с аккумуляторными батареями сократились на 27%.



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