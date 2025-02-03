Продажи Tesla упали более чем вдвое на втором по величине рынке электромобилей в ЕС

В прошлом месяце во Франции количество регистраций Tesla Inc. упало на 63%. Об этом пишет Bloomberg.

По данным французской отраслевой ассоциации La Plateforme Automobile, в январе производитель зарегистрировал лишь 1 141 автомобиль, что является наименьшим показателем с августа 2022 года.

Показатели Tesla отстали от общеотраслевых и общих продаж электромобилей, которые снизились на 6,2% и 0,5% соответственно.

В прошлом году количество регистраций Tesla в странах ЕС упало на 13%, причем большая часть падения пришлась на Германию.

В прошлом году продажи Tesla в Германии упали на 41%, а общие продажи электромобилей с аккумуляторными батареями сократились на 27%.