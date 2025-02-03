Литва выступила против возобновления закупок Евросоюзом российского газа

Возобновление закупок Евросоюзом российского газа было бы "исторической ошибкой". Об этом заявил литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис, комментируя информацию СМИ об обсуждении этой идеи европейскими чиновниками в качестве возможного фактора прекращения войны в Украине.

"Даже рассмотрение возможности возврата к импорту российского газа было бы исторической ошибкой, - написал он в соцсети. - Европа на собственном горьком опыте убедилась, что российский газ - это не просто сырье, это геополитическое оружие".

"Голоса, предполагающие, что возобновление импорта российского газа в Европу может быть использовано в мирных переговорах на Украине, глубоко заблуждаются. Это опасное и вводящее в заблуждение представление", - написал Будрис.

Москва, как считает дипломат, на протяжении десятилетий использовала экспорт энергоносителей в качестве рычага политического давления на европейские страны.

"Это были явные сигналы опасности, с кем мы имеем дело", - считает министр.

Financial Times сообщила на прошлой неделе со ссылкой на источники, что в ЕС идут дискуссии на тему возобновления основной части трубопроводных поставок газа из России в связи с возможным урегулированием украинской ситуации.

"Европейские официальные лица ведут дебаты, следует ли снова запустить поставки российского газа по трубопроводам в ЕС", - написало издание.

По его информации, источники, знакомые с дискуссиями, заявили, что это может быть реализовано в рамках потенциального соглашения по завершению войны в Украине. Позже в Еврокомиссии опровергли информацию Financial Times об обсуждении этого вопроса.

В 2023 году доля российского газа составила менее 10% всего импортированного Евросоюзом природного газа, тогда как в 2021 году, до войны в Украине, эта доля превышала 40%.