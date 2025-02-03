OpenAI запустила нового AI-агента, который проводит исследования в ChatGPT

Американская компания OpenAI, занимающаяся искусственным интеллектом, представила нового агента искусственного интеллекта, который может проводить глубокие исследования в популярном чат-боте ChatGPT. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Мы запускаем функцию «глубокого исследования» в ChatGPT. <...> Эта функция делает за десятки минут то, на что у человека ушло бы много часов», - рассказали в компании.

Новая функция использует «мышление для поиска, интерпретации и анализа огромных объемов текста, изображений и PDF-файлов в интернете».

«Функция «углубленных исследований» создана для людей, которые занимаются интеллектуальной работой в таких областях, как финансы, наука, политика и инженерия, и нуждаются в тщательных, точных и надежных исследованиях. Это может быть в равной степени полезно для взыскательных покупателей, ищущих персонализированные рекомендации по покупкам, которые обычно требуют тщательного изучения, такие как: автомобили, бытовая техника и мебель», - сообщается в пресс-релизе.

В OpenAI отметили, что функция «глубокого исследования» экономит ценное время пользователей, позволяя, в частности, ускорить долгий поиск информации в интернете всего одним запросом.

Компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, ранее представила инновационный агент искусственного интеллекта Operator.