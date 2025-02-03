Протесты в Сербии продолжаются: студенты на ночь заблокировали мост через Дунай

Сербские студенты в воскресенье продолжили суточную блокаду моста через реку Дунай в северном городе Новый Сад в рамках своего антикоррупционного протеста, требующего серьезных изменений в балканской стране. Об этом сообщило агентство AP.

Десятки фермеров припарковали свои тракторы у Моста Свободы, заявив, что хотят защитить студентов от возможных нападений со стороны сторонников президента Сербии Александара Вучича. Жители Нового Сада принесли им чай и кофе, блины, выпечку и готовую еду.

Протестующие решили продолжить свой протест еще на три часа, пока убирали территорию, где с субботы проводили митинг. Тысячи людей присоединились к ним в воскресенье в знак поддержки.

Студенты университетов Сербии возглавляют массовое антикоррупционное движение, которое было спровоцировано обвалом бетонного навеса на центральном железнодорожном вокзале в Новом Саде 1 ноября, в результате чего погибло 15 человек.

Критики властей считают, что коррупция привела к небрежным работам во время реконструкции вокзала. Это дело стало символом более широкого недовольства верховенством права в Сербии.

Ежедневные протесты по всей Сербии представляют серьезный вызов для президента Александара Вучича. В начале прошлой недели студенческое движение уже заставило уйти в отставку премьер-министра Милоша Вучевича, союзника Вучича.

Государственная телерадиокомпания РТС сделала неожиданное исключение в субботу и провела прямую трансляцию протеста в Новом Саде, в котором приняли участие десятки тысяч человек.

Сербская прогрессивная партия Вучича быстро отреагировала, решительно осудив "скандальное освещение" блокирования мостов. Партия заявила, что государственное телевидение своими скандальными репортажами "нарушило все правила и ценности объективной и беспристрастной журналистики".

Студенты остались на одном из мостов Нового Сада на всю ночь после того, как в субботу заблокировали все три городских моста.